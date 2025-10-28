Şirket Dizini
TripAdvisor
TripAdvisor İş Operasyonları Maaşlar

TripAdvisor şirketinde in United States İş Operasyonları tazminatı SE2 için year başına €54.6K tutarındadır. TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€44.7K - €54.1K
Spain
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

TripAdvisor şirketindeki in United States İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €57,614 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TripAdvisor şirketinde İş Operasyonları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €41,224 tutarındadır.

