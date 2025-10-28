TripAdvisor şirketinde in United States İş Operasyonları tazminatı SE2 için year başına €54.6K tutarındadır. TripAdvisor şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
TripAdvisor şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)