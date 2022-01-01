Şirket Dizini
TripActions
TripActions Maaşlar

TripActions şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $74,990 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $227,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TripActions. Son güncellenme: 9/13/2025

$160K

Veri Analisti
$84.9K
Veri Bilimci
Median $75K
Mali Analист
$116K

Ürün Tasarımcısı
$108K
Ürün Müdürü
Median $227K
Proje Müdürü
$129K
Satış
$84.6K
Yazılım Mühendisi
Median $220K
SSS

The highest paying role reported at TripActions is Ürün Müdürü with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

