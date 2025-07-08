Trigent Software Maaşlar

Şirket Dizini
Trigent Software
Trigent Software şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $3,533 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Hizmetleri için $7,239 tutarına kadar değişmektedir.

Müşteri Hizmetleri
$7.2K
Yazılım Mühendisi
$3.5K
SSS

Trigent Software şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $7,239 tazminatla Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trigent Software şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $5,386 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

