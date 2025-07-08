Trigent Software Maaşlar

Trigent Software şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $3,533 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Hizmetleri için $7,239 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Trigent Software . Son güncellenme: 12/1/2025