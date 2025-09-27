Şirket Dizini
Trella Health
Trella Health Veri Bilimci Maaşlar

Trella Health şirketinde in United States ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına $80.9K ile $115K arasında değişmektedir. Trella Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$91.9K - $109K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$80.9K$91.9K$109K$115K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Trella Health?

SSS

Trella Health şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $114,885 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trella Health şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $80,919 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar