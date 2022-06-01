Şirket Dizini
TravelPerk
TravelPerk Maaşlar

TravelPerk şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $51,178 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $152,176 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TravelPerk. Son güncellenme: 10/27/2025

Yazılım Mühendisi
Median $82.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $152K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$113K

İnsan Kaynakları
$86.6K
Satış
$51.2K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$97.2K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

TravelPerk şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

TravelPerk şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $152,176 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TravelPerk şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $91,918 tutarındadır.

