Trainline
Trainline Maaşlar

Trainline şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $35,148 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $142,353 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Trainline. Son güncellenme: 10/27/2025

Yazılım Mühendisi
Median $107K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $142K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $122K

Ürün Tasarımcısı
Median $74.5K
İş Analisti
Median $84.9K
Veri Analisti
$83.1K
Veri Bilimci
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Pazarlama
$35.1K
SSS

Trainline şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $142,353 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trainline şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $84,017 tutarındadır.

