Trafigura
Trafigura Maaşlar

Trafigura şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $27,624 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $437,175 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Trafigura. Son güncellenme: 10/27/2025

İş Analisti
$76.2K
Veri Bilimci
$437K
İnsan Kaynakları
$27.6K

Yazılım Mühendisi
$161K
SSS

Trafigura şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $437,175 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Trafigura şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $118,524 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar