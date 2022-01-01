Şirket Dizini
TOTVS
TOTVS Maaşlar

TOTVS'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $10,894'den üst uçta Satış için $33,590'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. TOTVS. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $18.7K
Ürün Tasarımcısı
$12.4K
Ürün Yöneticisi
$10.9K

Satış
$33.6K
SSS

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá TOTVS er Satış at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $33,590. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá TOTVS er $15,557.

