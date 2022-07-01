Şirket Dizini
Torc Robotics
Torc Robotics Maaşlar

Torc Robotics'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $18,814'den üst uçta MEP Mühendisi için $248,352'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Torc Robotics. Son güncelleme: 8/25/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $152K

Makine Öğrenimi Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

İş Analisti
$185K
Müşteri Hizmetleri
$51.6K

Veri Analisti
$174K
Donanım Mühendisi
$18.8K
Makine Mühendisi
$186K
MEP Mühendisi
$248K
Ürün Yöneticisi
$237K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$137K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Torc Robotics'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Torc Robotics'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $248,352 ücretle MEP Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Torc Robotics'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $174,049'dır.

Diğer Kaynaklar