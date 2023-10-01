Şirket Dizini
Tiket.com Maaşlar

Tiket.com şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $10,432 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $26,130 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Tiket.com. Son güncellenme: 10/16/2025

Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $14.4K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $24.1K
İş Analisti
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Analisti
$14.1K
Veri Bilimci
$26.1K
Ürün Tasarımcısı
$10.4K
SSS

Tiket.com şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $26,130 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tiket.com şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $14,215 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar