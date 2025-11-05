Şirket Dizini
Tide
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Tide Yazılım Mühendisi Maaşlar

Tide şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹3.44M tutarındadır. Tide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Yıllık toplam
₹3.44M
Seviye
L3
Temel maaş
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tide şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Tide şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,852,399 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tide şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,388,029 tutarındadır.

