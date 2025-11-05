Şirket Dizini
Tide
Tide İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Tide şirketinde in Romania ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına RON 151K ile RON 211K arasında değişmektedir. Tide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

RON 163K - RON 190K
Romania
Yaygın Aralık
Olası Aralık
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tide şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tide şirketindeki in Romania İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RON 211,271 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tide şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in Romania için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RON 150,908 tutarındadır.

