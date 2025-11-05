Şirket Dizini
Tide
Tide Finansal Analist Maaşlar

Tide şirketinde in India ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına ₹574K ile ₹837K arasında değişmektedir. Tide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹659K - ₹752K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹574K₹659K₹752K₹837K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tide şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tide şirketindeki in India Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹836,648 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tide şirketinde Finansal Analist rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹574,309 tutarındadır.

