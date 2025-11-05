Şirket Dizini
Tide
Tide Veri Bilimci Maaşlar

Tide şirketinde in India Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹3.7M tutarındadır. Tide şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Yıllık toplam
₹3.7M
Seviye
A3
Temel maaş
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tide?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tide şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tide şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,640,855 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tide şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,701,015 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar