TIBCO Software şirketinde in United States Satış tazminat paketi medyanı year başına $215K tutarındadır. TIBCO Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Yıllık toplam
$150K
Seviye
-
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

TIBCO Software şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $246,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TIBCO Software şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,000 tutarındadır.

