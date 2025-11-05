Şirket Dizini
TIBCO Software
TIBCO Software Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

TIBCO Software şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına MX$444K ile MX$608K arasında değişmektedir. TIBCO Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

MX$481K - MX$571K
Mexico
Yaygın Aralık
Olası Aralık
MX$444KMX$481KMX$571KMX$608K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir TIBCO Software?

SSS

TIBCO Software şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$11,636,163 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TIBCO Software şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$8,499,453 tutarındadır.

