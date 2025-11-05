Şirket Dizini
TIAA
TIAA Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

TIAA şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹4.8M tutarındadır. TIAA şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Yıllık toplam
₹4.8M
Seviye
L7
Temel maaş
₹4.8M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
7 Yıl
Deneyim yılı
13 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir TIAA?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

TIAA şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,222,880 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TIAA şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,796,054 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar