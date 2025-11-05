Şirket Dizini
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Yazılım Mühendisi Maaşlar

ThyssenKrupp şirketinde in Germany Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €91K tutarındadır. ThyssenKrupp şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Yıllık toplam
€91K
Seviye
L2
Temel maaş
€91K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ThyssenKrupp?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

ThyssenKrupp şirketindeki in Germany Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €131,526 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThyssenKrupp şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €90,985 tutarındadır.

