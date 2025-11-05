Şirket Dizini
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Makine Mühendisi Maaşlar

ThyssenKrupp şirketinde in Hungary ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına HUF 10.74M ile HUF 15.27M arasında değişmektedir. ThyssenKrupp şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

HUF 12.16M - HUF 13.85M
Hungary
Yaygın Aralık
Olası Aralık
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.85MHUF 15.27M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir ThyssenKrupp?

SSS

ThyssenKrupp şirketindeki in Hungary Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HUF 15,269,776 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThyssenKrupp şirketinde Makine Mühendisi rolü in Hungary için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HUF 10,740,605 tutarındadır.

