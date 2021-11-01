Şirket Dizini
Thrasio
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Thrasio Maaşlar

Thrasio şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $51,640 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Thrasio. Son güncellenme: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $60K
Veri Bilimci
Median $180K
Ürün Müdürü
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
İş Operasyonları
$114K
İş Analisti
$124K
İş Geliştirme
$130K
Veri Analisti
$51.6K
Yatırım Bankacısı
$141K
Pazarlama
$194K
Proje Müdürü
$122K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$201K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Thrasio şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thrasio şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,345 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Thrasio için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar