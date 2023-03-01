Şirket Dizini
ThousandEyes
ThousandEyes Maaşlar

ThousandEyes şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $38,997 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $673,891 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ThousandEyes. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $237K
Müşteri Başarısı
$39K
Ürün Tasarımcısı
$279K

Ürün Müdürü
$412K
Satış
$674K
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

ThousandEyes şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (11.00% dönem başına)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (11.33% dönem başına)

SSS

ThousandEyes şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $673,891 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThousandEyes şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $279,098 tutarındadır.

