ThousandEyes Maaşlar

ThousandEyes şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Başarısı için yıllık $38,997 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $673,891 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ThousandEyes. Son güncellenme: 11/16/2025
33%
YIL 1
33%
YIL 2
34%
YIL 3
ThousandEyes şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (11.00% dönem başına)
34% hak ediş süresi 3rd-YIL (11.33% dönem başına)
