ThoughtWorks
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

ThoughtWorks Çözüm Mimarı Maaşlar

ThoughtWorks şirketinde in India Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına ₹6.25M tutarındadır. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Yıllık toplam
₹6.25M
Seviye
L5
Temel maaş
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
Veri Mimarı

SSS

ThoughtWorks şirketindeki in India Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,144,017 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtWorks şirketinde Çözüm Mimarı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹6,249,078 tutarındadır.

