ThoughtWorks şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Consultant için year başına ₹1.39M ile Lead Consultant için year başına ₹5.23M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.19M tutarındadır. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
