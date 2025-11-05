Şirket Dizini
ThoughtWorks
ThoughtWorks Veri Bilimci Maaşlar

ThoughtWorks şirketinde in India Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹2.13M tutarındadır. ThoughtWorks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Yıllık toplam
₹2.13M
Seviye
L2
Temel maaş
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir ThoughtWorks?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

ThoughtWorks şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹10,375,544 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtWorks şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,278,047 tutarındadır.

