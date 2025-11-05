Şirket Dizini
ThoughtSpot
ThoughtSpot Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

ThoughtSpot şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹10.74M ile ₹15.65M arasında değişmektedir. ThoughtSpot şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹12.33M - ₹14.06M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹10.74M₹12.33M₹14.06M₹15.65M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ThoughtSpot şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

ThoughtSpot şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹15,647,491 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtSpot şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹10,741,074 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar