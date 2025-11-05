Şirket Dizini
ThoughtSpot
ThoughtSpot Yazılım Mühendisi Maaşlar

ThoughtSpot şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı MTS 2 için year başına ₹3.42M ile Staff Engineer için year başına ₹11.92M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹5.33M tutarındadır. ThoughtSpot şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 2
(Giriş Seviyesi)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ThoughtSpot şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

ThoughtSpot şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹11,919,702 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtSpot şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,147,006 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar