ThoughtSpot şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $270K ile $384K arasında değişmektedir. ThoughtSpot şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$306K - $348K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$270K$306K$348K$384K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ThoughtSpot şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

ThoughtSpot şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $383,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtSpot şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $269,750 tutarındadır.

