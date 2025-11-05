Şirket Dizini
ThoughtSpot
ThoughtSpot Veri Bilimci Maaşlar

ThoughtSpot şirketinde in India ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına ₹9.37M ile ₹13.6M arasında değişmektedir. ThoughtSpot şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹10.63M - ₹12.34M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹9.37M₹10.63M₹12.34M₹13.6M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ThoughtSpot şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

ThoughtSpot şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹13,601,906 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtSpot şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹9,372,742 tutarındadır.

