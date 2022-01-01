ThoughtSpot Maaşlar

Şirket Dizini
ThoughtSpot şirketinin maaşları alt seviyede İşe Alım Uzmanı için yıllık $12,271 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $326,625 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ThoughtSpot. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Pazarlama
Median $148K
İş Analisti
$213K

Kurumsal Gelişim
$159K
Veri Bilimci
$133K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$49.8K
Ürün Tasarımcısı
$30.9K
Ürün Müdürü
$110K
İşe Alım Uzmanı
$12.3K
Satış
$327K
Siber Güvenlik Analisti
$107K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$152K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

ThoughtSpot şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

ThoughtSpot şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $326,625 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ThoughtSpot şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $108,845 tutarındadır.

