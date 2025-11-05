Thought Machine Teknik Program Müdürü Maaşlar

Thought Machine şirketinde in United Kingdom Teknik Program Müdürü tazminatı IC2 için year başına £77.9K ile IC3 için year başına £140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £122K tutarındadır. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

Hakediş programı nedir Thought Machine ?

