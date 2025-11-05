Thought Machine şirketinde in United Kingdom Teknik Program Müdürü tazminatı IC2 için year başına £77.9K ile IC3 için year başına £140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £122K tutarındadır. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)