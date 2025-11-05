Şirket Dizini
Thought Machine
Thought Machine Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Thought Machine şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına £181K tutarındadır. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£181K
Seviye
M3
Temel maaş
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Prim
£9.6K
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Thought Machine şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £192,448 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thought Machine şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £142,544 tutarındadır.

