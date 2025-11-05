Şirket Dizini
Thought Machine
Thought Machine İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Thought Machine şirketinde in United Kingdom ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına £56.6K ile £77.3K arasında değişmektedir. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Thought Machine şirketindeki in United Kingdom İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £77,296 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thought Machine şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £56,639 tutarındadır.

