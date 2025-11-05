Şirket Dizini
Thought Machine
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

Thought Machine Ürün Müdürü Maaşlar

Thought Machine şirketinde in United Kingdom Ürün Müdürü tazminatı IC2 için year başına £105K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £83.7K tutarındadır. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Thought Machine şirketindeki in United Kingdom Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £186,422 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thought Machine şirketinde Ürün Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £83,650 tutarındadır.

