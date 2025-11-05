Şirket Dizini
Thought Machine
Thought Machine şirketinde in United Kingdom ortalama Müşteri Başarısı toplam tazminatı year başına £112K ile £159K arasında değişmektedir. Thought Machine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£127K - £151K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£112K£127K£151K£159K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Thought Machine şirketindeki in United Kingdom Müşteri Başarısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £158,851 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thought Machine şirketinde Müşteri Başarısı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £111,886 tutarındadır.

