Thought Machine
Thought Machine Maaşlar

Thought Machine şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $77,555 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $237,936 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Thought Machine. Son güncellenme: 11/16/2025

Yazılım Mühendisi
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $238K
Teknik Program Müdürü
Median $161K

Ürün Müdürü
Median $110K
Müşteri Başarısı
$182K
İşe Alım Uzmanı
$88K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Thought Machine şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Thought Machine şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $237,936 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thought Machine şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,990 tutarındadır.

