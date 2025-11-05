Şirket Dizini
Thorogood
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

Thorogood Veri Analisti Maaşlar

Thorogood şirketinde in India Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına ₹1.2M tutarındadır. Thorogood şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.2M
Seviye
L1
Temel maaş
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹249K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Thorogood şirketindeki in India Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,659,921 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thorogood şirketinde Veri Analisti rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,181,233 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Thorogood için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar