Thomson Reuters Maaşlar

Thomson Reuters şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $6,509 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $385,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Thomson Reuters. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Product Manager $102K
Director $169K
Ürün Tasarımcısı
Median $90.3K

UX Tasarımcısı

Veri Bilimci
Median $87.1K
Satış
Median $385K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $233K
UX Araştırmacısı
Median $63.7K
İnsan Kaynakları
Median $372K
İş Operasyonları
$159K
İş Analisti
$24.6K
İş Geliştirme
$122K
Personel Şefi
$164K
Müşteri Hizmetleri
$6.5K
Veri Analisti
$17.4K
Veri Bilimi Müdürü
$127K
Mali Analист
$7.5K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$16.8K
Hukuk
$118K
Yönetim Danışmanı
$96.7K
Pazarlama
$76.4K
Proje Müdürü
$124K
Satış Mühendisi
$112K
Siber Güvenlik Analisti
$122K
Çözüm Mimarı
$122K
Teknik Yazar
$17.5K
SSS

Thomson Reuters şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $385,000 tazminatla Satış pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Thomson Reuters şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $96,714 tutarındadır.

