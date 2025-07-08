Şirket Dizini
The University of Sydney
The University of Sydney Maaşlar

The University of Sydney şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $65,826 toplam tazminattan üst seviyede İş Analisti için $100,496 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The University of Sydney. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $69.7K
Veri Bilimci
Median $76.6K
İş Analisti
$100K

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Siber Güvenlik Analisti
$65.8K
SSS

The University of Sydney şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,496 tazminatla İş Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
The University of Sydney şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $73,145 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar