The Stepstone Group
The Stepstone Group Maaşlar

The Stepstone Group şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $52,462 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $184,677 tutarına kadar değişmektedir. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Veri Bilimi Müdürü
$185K
Veri Bilimci
$94.4K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ürün Müdürü
$101K
Satış
$52.5K
Yazılım Mühendisi
$109K
SSS

The Stepstone Group şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $184,677 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
The Stepstone Group şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,850 tutarındadır.

