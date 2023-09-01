Şirket Dizini
The ODP Corporation
The ODP Corporation Maaşlar

The ODP Corporation şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $139,300 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $190,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The ODP Corporation. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $171K
Satış
$139K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$191K

SSS

The ODP Corporation şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $190,950 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
The ODP Corporation şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $171,000 tutarındadır.

