The Economist Maaşlar

The Economist şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $47,509 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $186,961 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The Economist. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $47.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $187K
Ürün Müdürü
$108K

Satış
$98.5K
UX Araştırmacısı
$91.4K
SSS

Najlepšie platenú pozíciu v The Economist predstavuje Yazılım Mühendisliği Müdürü s ročnou celkovou odmenou $186,961. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Economist je $98,500.

