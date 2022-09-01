The Container Store Maaşlar

The Container Store şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $50,250 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $108,780 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The Container Store . Son güncellenme: 10/19/2025