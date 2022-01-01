Şirket Dizini
The Clorox Company
The Clorox Company Maaşlar

The Clorox Company şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $236,640 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The Clorox Company. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $121K
Muhasebeci
$109K
İş Geliştirme
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Müşteri Hizmetleri
$117K
Veri Bilimi Müdürü
$172K
İnsan Kaynakları
$237K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$131K
Satış
Median $165K
Çözüm Mimarı
Median $190K
Girişim Sermayedarı
$130K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

The Clorox Company şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

The highest paying role reported at The Clorox Company is İnsan Kaynakları at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

