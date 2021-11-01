Şirket Dizini
The Boring Company
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

The Boring Company Maaşlar

The Boring Company şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $89,550 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $230,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: The Boring Company. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $230K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $90K
Veri Bilimci
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Donanım Mühendisi
$143K
Ürün Tasarımcısı
$89.6K
Proje Müdürü
$154K
İK Uzmanı
$119K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The Boring Company şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $230,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
The Boring Company şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $142,811 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    The Boring Company için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar