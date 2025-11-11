Tesla şirketinde in United States Ağ Mühendisi tazminatı P2 için year başına $206K ile P4 için year başına $330K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $331K tutarındadır. Tesla şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$206K
$155K
$51.3K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$330K
$215K
$104K
$11.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tesla şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
