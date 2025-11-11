Şirket Dizini
Tesla
Tesla Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Tesla şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına $124K ile P4 için year başına $282K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $221K tutarındadır. Tesla şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Giriş Seviyesi)
$124K
$113K
$10.6K
$308
P2
Engineer
$193K
$147K
$45.4K
$1.3K
P3
Senior Engineer
$231K
$171K
$58.9K
$1.4K
P4
Staff Engineer
$282K
$187K
$93.5K
$1.9K
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Tesla şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Tesla şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



SSS

Tesla şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $312,625 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tesla şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $210,000 tutarındadır.

