Tesla CAE Mühendisi Maaşlar

Tesla şirketinde in United States CAE Mühendisi tazminatı P1 için year başına $99.8K ile P3 için year başına $199K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $110K tutarındadır. Tesla şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
P1
Associate Engineer
$99.8K
$96.6K
$2.5K
$700
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$199K
$153K
$43.8K
$2.5K
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Tesla şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

SSS

Tesla şirketindeki in United States CAE Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $215,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tesla şirketinde CAE Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar