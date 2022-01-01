Şirket Dizini
Tesco Maaşlar

Tesco'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $6,071'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $160,217'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Tesco. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $104K
Ürün Yöneticisi
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Veri Bilimcisi
Median $91.3K
Teknik Program Yöneticisi
Median $48.2K
İdari Asistan
Median $30.8K
Satış
Median $31.8K
Muhasebeci
$44.1K

Teknik Muhasebeci

İş Geliştirme
$100K
Reklam Yazarı
$38.5K
Müşteri Hizmetleri
$32K
Veri Analisti
$63.7K
Veri Bilimi Yöneticisi
$64.2K
Finansal Analist
$137K
Grafik Tasarımcısı
$121K
İnsan Kaynakları
$6.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$78.2K
Hukuk
$33.7K
Yönetim Danışmanı
$85.6K
Ürün Tasarımcısı
$160K
İşe Alım Uzmanı
$47.8K
SSS

Diğer Kaynaklar