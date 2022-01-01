Şirket Dizini
Tenable
Tenable Maaşlar

Tenable'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $43,447'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $487,775'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Tenable. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

Ürün Yöneticisi
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Yazılım Mühendisi
Median $149K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Satış
Median $170K

Müşteri Başarısı
$214K
Veri Bilimcisi
$43.4K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$83.6K
Pazarlama Operasyonları
$67.3K
Ürün Tasarımcısı
$127K
İşe Alım Uzmanı
$140K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$205K
Çözüm Mimarı
$276K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Tenable'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Tenable'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $487,775 ücretle Ürün Yöneticisi at the Principal Product Manager level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Tenable'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $159,516'dır.

Diğer Kaynaklar