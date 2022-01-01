Tempus Maaşlar

Şirket Dizini
Tempus'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $29,108'den üst uçta Satış için $256,275'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Tempus. Son güncelleme: 8/16/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $185K

Ürün Yöneticisi
Median $152K
İdari Asistan
$29.1K
İş Analisti
$68.6K
Müşteri Hizmetleri
$56.8K
Müşteri Başarısı
$69.7K
Veri Analisti
$79.6K
Program Yöneticisi
$84.6K
Satış
$256K
Siber Güvenlik Analisti
$140K
Teknik Yazar
$76.4K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Tempus'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tempus adalah Satış at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $256,275.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Tempus adalah $128,945.

